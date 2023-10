Quem tem hemorroidas pode fazer sexo anal? Quais os cuidados?

Independentemente de você ter ou não problema de hemorroidas, é importante tomar alguns cuidados durante o sexo anal:

sempre utilize preservativos;

faça uso de lubrificante íntimo;

evite traumas bruscos;

antes do ato em si, realize uma dilatação local usando um ou dois dedos.

Fontes: Adryano Gonçalves Marques, coloproctologista e preceptor de residência médica do Hospital Geral Dr. César Cals, em Fortaleza (CE); Bruno Barreto, médico coloproctologista do HU-UFMA (Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, vinculado a Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares); Eron Miranda, proctologista do Hospital São Marcelino Champagnat, em Curitiba (PR); Paulo Kotze, coloproctologista do Hospital Universitário Cajuru, em Curitiba (PR).