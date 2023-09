Conhece um mentiroso? Calma, ele pode ter distúrbio e precisa de ajuda

Algumas perguntas simples como "de que forma posso te ajudar?", "de que forma eu acabo te atrapalhando?" ou ainda "quais são as minhas atitudes que te deixam com vontade de mentir?" podem ser de grande ajuda para o paciente e para as pessoas do entorno sentirem menos impotência diante das circunstâncias.

Para quem passa pela experiência de mentir compulsivamente, a chave está em trabalhar na construção de um novo olhar interno, fortalecendo a autoestima e a compreensão de que somos todos imperfeitos e cometemos erros.

Continuar ao lado de quem lida com o distúrbio é batalhar junto para que a pessoa enxergue em si o que há de melhor, que é real e o que pode ser partilhado disso socialmente. Quando a autoestima do paciente melhora, a necessidade de mentir, aumentar contos ou enaltecer a si mesmo vai saindo de cena.

Fonte: Fabíola Luciano, psicóloga especialista em terapia cognitiva comportamental pela USP (Universidade de São Paulo)

*Com reportagem publicada em 31/05/2019