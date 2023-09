'De helicóptero pro hospital': saga de 9 anos por rim tem resgate em trilha

Foi em meio a uma trilha em Petrópolis, região serrana do Rio, que Ricardo Medeiros de Oliveira, de 48 anos, teve a notícia de que, após nove anos de espera, receberia um transplante de rim. Ao UOL, ela relatou a emoção pela notícia em um local inusitado.

Ele estava no meio da floresta do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, a 2.300 metros de altitude, no sábado (23), quando recebeu uma notificação informando que sua vez na fila do transplante havia chegado.

O problema é que ele teria de chegar em no máximo três horas em Juiz de Fora, Minas Gerais —onde o órgão compatível estava —para passar pela cirurgia. Na hora em que soube da boa notícia, Ricardo fazia a trilha da Pedra do Sino, entre Petrópolis e Teresópolis.