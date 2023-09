O que acontece no seu corpo quando você usa laxante com regularidade

Utilize apenas a dose recomendada pelo profissional da área da saúde. Aumentá-la por conta própria poderia atrapalhar a continuidade do tratamento, caso o seu quadro se agrave. Se não houver evacuação em 2 ou 3 dias, os médicos podem indicar outros tipos de laxantes, que eles chamam de medicações de resgate.

Evite o uso prolongado sem supervisão médica.

Fontes: Juliana Pereira de Castro, consultora farmacêutica do CRF-SP (Conselho Regional de Farmácia de São Paulo); Júlio Pinheiro Baima, gastroenterologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu da Unesp e da Clínica Plexus (Bauru), docente da Universidade Nove de Julho, campus Bauru, com doutorado em gastroentorologia pela Unesp e membro da FBG (Federação Brasileira de Gastroenterologia) e da GEDIIB (Organização Brasileira de Doença de Crohn e Colite); Luciana Canetto, farmacêutica e vice-presidente do CRF-SP; Thales Simões Nobre Pires, gastroenterologista, coordenador do Centro Endoscópico e Terapêutico do Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes da UFAL (Universidade Federal de Alagoas), que integra a rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), médico assistente do Ambulatório do Doenças Inflamatórias Intestinais da mesma instituição e membro titular da FBG e da Sobed (Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva). Revisão técnica: Júlio Pinheiro Baima.

Referências: