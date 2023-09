O que acontece no seu corpo quando você toma whey regularmente

Algumas proteínas em pó podem ter em sua fórmula açúcar, adoçante e outros aditivos, e ainda podem sugerir dissolução em leite. O risco seria aumento da ingestão de mais açúcar e calorias, o que pode ser prejudicial.

É necessário ainda obter informações sobre marcas confiáveis. E não só, certifique-se da origem do produto. Isso significa que será necessário algum tipo de trabalho para reduzir o risco de utilizar uma proteína que em nada beneficiará o resultado que se busca.

Fontes: Daniela Lopes do Carmo, nutricionista e especialista em vigilância sanitária de alimentos pela Faculdade de Saúde Pública da USP e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde Pública da mesma instituição; Gislei Frota Aragão, farmacêutico e professor do curso de medicina da Uece (Universidade Estadual do Ceará), pesquisador do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da UFC (Universidade Federal do Ceará), com doutorado em farmacologia; e Quezia Jones, nutricionista graduada pela Uece com mestrado profissional em farmacologia Clínica pela UFC, doutoranda em ciências fisiológicas pela Uece e está realizando doutorado sanduíche no exterior onde estuda neurociências na Universidade de Lancaster (Reino Unido). Revisora técnica: Quezia Jones.

