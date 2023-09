Pênis não é tudo: ponto G masculino está em outro lugar; desbrave sem medo

A próstata é considerada o ponto G dos homens

A fama, na verdade, se deve mais aos depoimentos e relatos do que a estudos científicos. O que se sabe, segundo especialistas: toda a região genital, perineal e algumas partes internas do reto e da uretra é rica em nervos e, portanto, tem bastante sensibilidade. A próstata é tida como o ponto G masculino porque seu estímulo gera um tipo de orgasmo diferente e, em alguns casos, mais intenso do que o decorrente do estímulo genital.

Próstata produz parte do sêmen Imagem: iStock

Ela produz o sêmen

A próstata é uma glândula que faz parte do sistema reprodutor masculino. Ela é responsável pela produção de mais de 80% do sêmen, e suas secreções são fundamentais para manter os espermatozoides vivos até a chegada ao óvulo para a fertilização. Quando o homem ejacula, libera grande parte da secreção prostática que está acumulada na glândula. Se fica muito tempo sem ejacular, a próstata fica "congestionada".

Refúgio secreto

Uma próstata saudável pesa cerca de 20 gramas e tem o tamanho de uma noz e a consistência da ponta do nariz. Normalmente fica a alguns centímetros da borda anal, na parede anterior do reto. Ela não faz parte do intestino, mas para tocá-la é necessário introduzir o dedo no ânus cerca de 7 centímetros para dentro do reto. Apenas uma parte dela é estimulada com o toque.