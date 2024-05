Nestlé lança refeições para usuários de Ozempic; especialistas criticam

Emagrecer é um efeito natural, porque o remédio age em receptores do sistema nervoso central para controlar o apetite e retarda o esvaziamento gástrico (como se a pessoa ficasse mais tempo com a comida no estômago). Basicamente, quem toma não sente muita fome ao longo do dia e come menos do que o habitual.

Já o Mounjaro é um remédio à base de tirzepatida, que age nos receptores do GLP-1 e em mais um hormônio, o GIP. Pacientes que utilizaram Mounjaro 15 mg perderam 26,6% do peso total, quase o dobro do índice apresentado pela semaglutida.

Pesquisadores acreditam que a razão de a tirzepatida ser tão eficaz em reduzir os níveis de glicose no sangue e induzir a perda de peso é que os dois hormônios que ela imita trabalham de modo sinérgico.

*Com informações de reportagem publicada em 23/12/23.