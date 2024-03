'Como acordar em filme de terror': condição rara faz ver 'demônios' em vez de pessoas

Para criar as imagens, os pesquisadores pediram a Sharrah que comparasse como via rostos com as fotos dessas mesmas pessoas que apareciam em uma tela de computador. Assim, foi possível detalhar e descrever as distorções.

Para outros pacientes que sofrem de PMO, os rostos nas fotos também aparecem distorcidos. Sharrah disse que a vida com PMO é "muito mais traumática do que as imagens criadas podem transmitir".

O que as pessoas não entendem quando veem essas imagens é que, na vida real, aquele rosto está se movendo, gesticulando e falando.

Victor Sharrah

As imagens são "úteis para que as pessoas entendam os tipos de distorções que as pessoas podem ver", diz Jason Barton, neurologista da Universidade da Colúmbia Britânica, no Canadá, que não participou do estudo.

A causa exata da prosopometamorfopsia permanece desconhecida. O neurologista Jason Barton considera a PMO um "sintoma, não um distúrbio", portanto, poderia ter várias causas, segundo artigo publicado na Science News.

Na maioria dos casos que Barton estudou, "algo acontece no cérebro que se correlaciona com o início dessa experiência anormal".