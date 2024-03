Como subir escadas pode ajudar pessoas com transtornos psiquiátricos

Já as pessoas com menor volume de massa cerebral cinzenta nessa região e com maior risco de transtornos psiquiátricos se sentiam com menos energia enquanto sedentárias. "Por outro lado, quando exerciam atividades rotineiras, essas pessoas se sentiram ainda mais cheias de energia do que aqueles com um volume cerebral maior", relata Heike.

Mais bem-estar

As análises de controle mostraram que, assim como na primeira etapa do estudo, estes últimos resultados foram específicos para "atividades sem exercício": "O mapeamento da intensidade total das atividades físicas levou a um resultado nulo, ou seja, não houve associação significativa da intensidade total da atividade física com o volume de substância cinzenta do cérebro dentro da região analisada, fortalecendo, assim, o fato de que este é um papel específico da 'atividade sem exercício'", escreveram os pesquisadores.

A publicação acrescentou que, futuramente, essas descobertas poderão ser usadas em um aplicativo de smartphone que estimulará os usuários a praticarem mais atividades caso seja constatada uma redução de energia. Os pesquisadores pretendem, ainda, investigar como esses resultados podem ajudar a prevenir e a tratar distúrbios psiquiátricos.

