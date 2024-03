Beber refri, comer mel? Saiba como agir numa crise de hipoglicemia

Iogurte feito sem adição de açúcar fornece proteínas e gorduras. Misture com frutas frescas de baixo índice glicêmico, como o mirtilo, e você terá um lanche com a energia do carboidrato juntamente com as proteínas, gorduras e fibras que retardam o metabolismo da glicose.

É melhor maneirar no...

Imagem: Getty Images

Álcool

Inibe a gliconeugênese no fígado, ou seja, a síntese de glicose. E é o órgão que produz glicose passivamente, para manter nossos órgãos vitais funcionando. Se uma pessoa bebe em jejum vai ocorrer um pico, pois o etanol é um carboidrato, e depois uma queda, que inibe essa produção espontânea do fígado. Assim, sempre coma algo antes, em especial fontes de carboidratos, de gorduras e proteínas. Também beba com moderação.