Custo social e emocional da perda de peso rápida

Os laboratórios que produzem os medicamentos devem evitar vender a ideia de que perder peso é algo simples, sem reveses.

Os efeitos físicos da perda de peso excessiva e rápida devem ficar claros na comunicação acerca das novas drogas usadas para tratar a obesidade.

É importante que pesquisadores e a própria indústria farmacêutica compreendam e comuniquem as consequências físicas, emocionais e sociais da perda rápida de peso.

É necessário acompanhar as pessoas que utilizam medicamentos anti-obesidade, para entender sua trajetória na perda e na manutenção do peso, levando em conta, também, aspectos emocionais e sociais da experiência desses indivíduos.

Por fim, os pacientes devem ser acompanhados por médicos e outros profissionais de saúde antes, durante e após a perda de peso, pois, de acordo com as antropólogas, o apoio depois da cirurgia é um dos fatores que afetam a satisfação no pós-operatório.

Essas medidas, segundo as autoras do artigo, podem ajudar as pessoas a compreenderem os benefícios e prejuízos físicos e emocionais do uso de medicamentos para perder peso, reduzindo, assim, os efeitos sociais e emocionais negativos que podem ocorrer com as milhões de pessoas que tomarão os medicamentos anti-obesidade nos próximos anos.