Câncer de próstata: casos devem dobrar até 2040 e não há como evitar

"Esse crescimento em um curto período, de fato, assusta muito", reconhece o oncologista Daniel Herchenhorn. Coordenador científico da Oncologia D'Or e professor visitante da Universidade da Califórnia em San Diego, Estados Unidos, ele é o único médico da América Latina na tal comissão.

No entanto, o que arrepia pra valer é a mensagem do estudo, escrita com todas as letras. Traduzindo: "O aumento projetado dos casos de câncer de próstata não pode ser evitado com mudanças no estilo de vida, nem com intervenções de saúde pública." Ou seja, podemos apenas aguardar. Mas não de braços cruzados.

Pior para nós

Em parte, o envelhecimento da população ajuda a entender o cenário. E, até por causa disso, o aumento de incidência não é linear em todos os lugares observados pelos autores do artigo. "Ele é maior nos países em desenvolvimento, como o Brasil, enquanto aqueles que são desenvolvidos, com mais gente madura, estão próximos de um platô, com um crescimento muito pequeno do câncer de próstata", explica Herchenhorn.

Ele ressalta que nenhum sistema de saúde do planeta — "ainda mais o nosso, que não tem dinheiro sobrando", lembra — conseguirá comportar com facilidade o aumento absurdo de homens necessitando de tratamento.

"Atualmente, um em cada cinco brasileiros com câncer de próstata já chega no SUS com doença avançada", aponta o doutor. "E isso significa incurável, com um tremendo custo social e financeiro." Difícil de operar também.