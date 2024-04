Levantamento inédito: por que as doenças do fígado matam tanto no Brasil

Coincidência ou não, a mortalidade passa a subir no período da pandemia. Será que dá para especular que o fenômeno tenha a ver com mudanças de comportamento, como o maior consumo de bebida alcoólica no período de isolamento? Bem, o álcool costuma fazer um estrago danado nas células hepáticas, mas não assim tão depressa. Então, não se pode afastar a suspeita de que o próprio vírus da covid-19 tenha deixado o fígado mais vulnerável — ou até mesmo a enxurrada de remédios usados nos casos mais graves da infecção. "Precisamos ficar atentos a isso nos próximos anos", diz André Oliveira.

Diferentes males, de norte a sul

Ao escarafunchar os registros do DATASUS, os pesquisadores mineiros foram atrás do que está na CID, a classificação internacional de doenças. Portanto, anotaram os casos de doença alcóolica do fígado, fibrose e cirrose, câncer e hepatites virais crônicas, como as do tipo B e as do tipo C.

No fundo, um problema às vezes leva a outro. Por exemplo, os vírus da hepatite podem, com o tempo, deflagar tumores, assim como a doença alcóolica é capaz de culminar em cirrose.

"De todo modo, há uma limitação, porque a CID ainda não reconhece a doença gordurosa do fígado", esclarece o pesquisador. Para se ter noção, de 20% a 30% dos brasileiros acumulam gordura nas células hepáticas. E, aqui, ela não está sendo levada em conta.

Tirando isso, no Nordeste, a doença hepática alcóolica é a principal causa de mortes, entre os males que acometem o fígado. Já no restante do país, a grande ameaça é o câncer hepático. "Assim, uma campanha pela saúde do fígado talvez tenha de abordar a bebida quando dirigida aos nordestinos", exemplifica André Oliveira.