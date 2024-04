Dá para flagrar o câncer de intestino com um exame de fezes de farmácia?

O cenário atual é a verdadeira meleca. Há uma inversão cruel, apontada pelo Inca (Instituto Nacional do Câncer). Ora, nove em cada dez casos de tumores malignos no cólon, que seria o intestino grosso, ou no reto poderiam ser curados com relativa facilidade se fossem descobertos precocementeNo entanto, no Brasil, 75% dos pacientes só são diagnosticados quando a doença já está avançada, jogando pela descarga a chance de tratá-la cedo.