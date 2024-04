Autismo: alterações na urina poderão ajudar no diagnóstico

E se eu contar que a urina de pessoas com TEA, o transtorno do espectro autista, tem porções diferentes de certas moléculas em sua composição, como as dos aminoácidos? A descoberta, feita por cientistas do Instituto Butantan, em São Paulo, será capaz de levar a um teste simples, não invasivo, para ajudar tanto no diagnóstico quanto no acompanhamento de cada caso.

O estudo, que acaba de sair no Biomarkers Journal, no fundo também reforça a ideia de que a alimentação é extremamente importante para quem autismo, sendo capaz de interferir para o bem e para o mal, melhorando ou piorando o quadro.

Aliás, foi justamente graças a um trabalho sobre alimentação que o farmacêutico Ivo Lebrun, do Laboratório de Bioquímica e Biofísica do Butantan, tomou contato com o autismo. Pesquisador há 42 anos, ele se formou e iniciou sua carreira em Ribeirão Preto, até se mudar para a capital paulista para um doutorado na USP (Universidade de São Paulo) nos anos 1980. Nessa época, prestou concurso para se tornar pesquisador do Instituto. "Nesses anos todos, investiguei muitas coisas, inclusive animais peçonhentos, Mas, em comum, diria que meu negócio são as moléculas", define.