Déficit de atenção é uma das causas de incontinência em crianças e jovens

Se eu contar que uma criança ou um adolescente com incontinência urinária geralmente apresenta problemas emocionais ou de comportamento, provavelmente você não achará novidade alguma no meu papo. Ora, fácil deduzir que um menino ou uma menina com medo de molhar a roupa viva com a ansiedade. Mas não só com ela.

Estudos também associam esse quadro a uma maior prevalência de depressão, baixa autoestima, irritabilidade e TOD, o transtorno desafiador opositivo — quando o jovem fica sempre enfrentando de maneira agressiva quem o contraria, em uma espécie de birra turbinada e patológica. E, sim, não raro o garoto ou a garota que deixa o xixi escapar sofre de TDAH (transtorno de déficit de atenção e hiperatividade).

Aliás, os urologistas sabem que não é só a incontinência que é capaz de mexer com as emoções e com o comportamento. Pode acontecer a mesma coisa com a moçada que, do nada, precisa voar até o banheiro — sintoma que esses especialistas chamam de urgência miccional. Ou com aqueles que não chegam a encharcar a roupa, mas que têm pequenos escapes de urina ao longo do dia, umedecendo a cueca ou a calcinha. Ou, ainda, com aqueles que seguram a vontade de esvaziar a bexiga o tempo inteiro, o que tampouco é bom.