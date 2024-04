Como foi a primeira cirurgia de coluna vertebral do robô Mazor no Brasil

Mazor, ali do lado da mesa cirúrgica, estava a postos. Minha fantasia era de que observa tudo. Sua primeira tarefa já tinha sido cumprida: dias ou semanas antes da operação em si, seu programa analisou as imagens de tomografia daquela senhora. "Por isso, ele já apontou o tamanho e o diâmetro correto de cada parafuso", disse o doutor Miller antes de pegar no bisturi.

Porém, para o robô começar o seu trabalho naquela manhã, seriam necessárias mais imagens. Primeiro, duas de raio x — uma, tirada de cima da paciente deitada e outra, da lateral.

Mas como o braço de Mazor relacionaria a imagem em seu monitor com aquela paciente ali deitada para mostrar a localização e o jeito preciso de o cirurgião colocar os parafusos? Bem, ele mesmo deu um jeito nisso, usando as cinco câmeras que carrega, as quais emitem raios infra-vermelho, iguais às de um controle remoto. Fez, assim, uma detalhada análise topográfica do corpo ali deitado. Isso serviria para calibrá-lo para a sua missão de estreia no Einstein.

Bem menos radiação

"Note que são apenas duas imagens de raios X e mais essas", chamou a minha atenção o doutor Miller. "Isso diminui a radiação durante o procedimento." De fato, segundo um estudo publicado no periódico científico The Spine Journal, o Mazor reduz em 80% do tempo de exposição à radiação de que os médicos normalmente precisam para obter imagens e ver a posição correta dos parafusos durante a operação. Mais essa vantagem.