Hiperplasia benigna da próstata: a polêmica sobre um de seus tratamentos

Nele, 1.476 pacientes de quatro países — além do Brasil, França, Portugal e Estados Unidos —, todos tratados com embolização das artérias da próstata, foram acompanhados por 90 dias e não se viu, ao menos nesse período, efeitos da radiação usada durante procedimento sobre o tecido, como alterações no DNA. "Um dos medos da AUA (American Urological Association) era justamente esse", conta o médico.

Afinal, como é a embolização da próstata?

"No fundo, não podemos dizer que inventamos uma técnica. O que fizemos foi utilizar a embolização, que já era aplicada em outras doenças, com o objetivo de diminuir o tamanho da próstata e deixá-la, digamos, mais mole", afirma Francisco Carnevale.

Embolizar é interromper de propósito a passagem do sangue em determinada região do corpo humano. "E podemos controlar o quanto iremos obstruir a circulação", informa o doutor. Isso é feito por meio da passagem de um cateter, parecido com aqueles usados em procedimentos no coração.

"No caso, o paciente recebe apenas uma anestesia local na virilha ou, às vezes, no braço", conta Carnevale. "É em uma dessas duas regiões que introduzimos um cateter de apenas 2 milímetros de diâmetro. Faremos com que ele viaje pelos vasos, guiados por imagens em tempo real, até alcançar as artérias que alimentam a próstata de sangue."

O doutor lembra que tudo no corpo humano, para viver e crescer, precisa do abastecimento sanguíneo. Por isso, ao se aproximar da próstata, o médico começa a trabalhar com outro cateter, este micro, com apenas 1 milímetro de diâmetro, a metade do anterior. "Se a próstata fosse um abacate, é com esse dispositivo que acabo chegando no que seria o seu caroço", compara Carnevale. Nessa região, especificamente, o cateter descarregará esferas microscópicas, feito grãos de areia, que farão a oclusão.