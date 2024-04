Faça xixi antes! Detalhes importantes para medir a pressão arterial em casa

Todos os números

Para entender como a sua pressão arterial anda de verdade, você precisa tomar uma série de cuidados, afastando ou minimizando tudo aquilo que poderia interferir, no momento de conferir os seus valores — valores que, segundo o doutor Feitosa, devem ser apontados com todos os dígitos, sem arredondar. Assim, o correto seria dizer que a pressão 12 por 8 do nosso exemplo é — ou melhor, está —121 por 82, quem sabe.

Talvez se pergunte por que é importante conhecer cada um dos três algarismos da pressão sistólica — aquela registrada no instante em que o coração se contrai feito um pano torcido para bombear vigorosamente o sangue — e cada um dos dois números da pressão diastólica, que é a força da circulação contra as paredes arteriais enquanto o coração relaxa para se encher novamente de sangue.

Ora, precisão é tudo se queremos controlar a hipertensão, observando pequenas diferenças na comparação com checagens anteriores parar ver se não há uma tendência à subida.

Pelo mesmo motivo, isto é, em nome da precisão, é que você deve seguir o que dizem as Diretrizes Brasileiras de Medidas da Pressão Arterial Dentro e Fora do Consultório, novíssimas até no nome, que explicita pela primeira vez a ideia de que existem orientações para quem vai fazer a checagem em casa. Elas foram lançadas pela SBC (Sociedade Brasileira de Cardiologia) no final da semana passada.

O doutor Audes Feitosa foi quem coordenou esse trabalho de fôlego, que envolveu 67 — 67! — dos maiores especialistas em hipertensão do país. Preceptor da Cardiologia da Universidade de Pernambuco, ele ainda era um estudante de Medicina quando, final dos anos 1990, ouviu o conselho de um professor. Francisco Barretto, mais conhecido como doutor Chicão — que, por ironia, cuidava de pacientes com doenças raras — disse que, se ele quisesse ser um bom médico, deveria atuar em uma doença que fosse muito prevalente na população brasileira. O jovem, então, pensou em hipertensão. E não parou mais de se dedicar a ela.