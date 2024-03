Palmilha usa inteligência artificial para prever risco de queda em idosos

O jeito como alguém caminha

Além de analisar a pressão plantar, o dispositivo consegue apontar como está a marcha: a velocidade, a cadência, que é a quantidade de passos por minuto, e o comprimento de cada passada, entre outros parâmetros.

"Isso pode dizer muito sobre o estado geral de saúde do idoso", nota Lauriston Paixão. "A velocidade com a qual ele caminha, por exemplo, não só conta para a gente ver o risco de queda, com é um fator preditivo de fragilidade."

Outro exemplo: o idoso que tem o comprimento do passo menor que a média. "Sabe aquele senhor que pode até acelerar um pouco, mas que sempre dá passinhos curtos, quase arrastando os pés?", indaga o pesquisador. "Pois bem, esse é um sinal importante de um desequilíbrio maior, a ponto de criar uma dificuldade para ele andar, algo que seu corpo tenta compensar não só encurtando a passada para dar uma sensação de segurança, mas aumentando a base, isto é, a distância entre os dois pés." Esta é mais uma informação fornecida pela palmilha inteligente.

Por fim, aquelas oscilações do corpo, que são normais, podem ficar acentuadas com a idade. "É mais um alerta. E é bom saber se a pessoa oscila mais de um lado do que de outro, mais para trás do que para frente, algo que o dispositivo consegue avaliar até mesmo enquanto ela se movimenta", diz o pesquisador.

Aliás, talvez esse seja o grande diferencial: a SenseShoes mostra o risco de quedas e outras informações na vida real, que pode ser diferente de quando o indivíduo está no consultório ou no laboratório. É possível pedir para o paciente usá-la na rua, enquanto se exercita no parque ou na sua casa, para saber em que situações ou em quais cômodos ele parece correr maior risco de cair.