Não é de gripe, nem de covid: qual vírus vem ameaçando o pulmão de adultos?

A vacina que está chegando

Até há pouco tempo, não havia imunizante para nos defender de tanto perrengue. Em maio do ano passado, porém, o FDA, agência que regula medicamentos nos Estados Unidos, aprovou a primeira vacina do mundo contra o vírus sincicial — a Arexvy, da GSK. Sete meses depois, em dezembro, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) fez o mesmo.

A vacina é feita a partir da proteína F, aquela que o vírus usa para furar as células, e deve ser dada em dose única para pessoas acima de 60 anos. Ela, claro, já induziria alguma produção de anticorpos contra essa proteína. "Mas, para se defender do vírus sincicial, o organismo precisa das células CD4 e CD8", lembra a doutora Lessandra, que durante anos a fio participou inclusive do CTAI, o Comitê Técnico Assessor em Imunizações do Ministério da Saúde.

Ela conta que os cientistas da GSK encontraram uma saída colocando na vacina, além da proteína do vírus, o mesmo sistema adjuvante que usaram no imunizante contra o herpes zóster. Ou seja, incluíram moléculas que conseguem a proeza de atiçar o sistema imunológico, mas sem aumentar a inflamação. "O adjuvante aumentou a quantidade de anticorpos, fez com que durassem mais e, para nosso espanto, levou o organismo a produzir células CD4 específicas para o vírus sincicial no mesmo nível de pacientes jovens", conta a médica.

Para ter ideia, um adulto jovem em contato com o VSR costuma ter umas 800 células CD4 por decilitro de sangue, enquanto o idoso, só 130, por causa do fenômeno natural de derrocada imunológica com a idade, ou imunossenescência.

Agora, porém, os indivíduos mais velhos que foram vacinados contra o VSR estão quase empatados com os mais moços, apresentando aproximadamente 750 células CD4 por decilitro sanguíneo. Isso explica a excelente eficácia do imunizante, que foi de 82,6% para prevenir a infecção e de 94,1 para evitar quadros graves.