Pressão que sobe na madrugada e outros fenômenos que mascaram a hipertensão

Você deve conhecer o exame: o aparelho amarrado no braço é programado para checar a pressão arterial em intervalos regulares, geralmente a cada 20 minutos, ao longo de 24 horas. Os resultados dessas medições ficam registrados em outro equipamento, menor que um controle remoto de televisão, preso na altura da cintura com a ajuda de uma cinta. Ele, depois, descarregará as informações em um software para que um especialista possa analisá-las — o que, muitas vezes, gera surpresas.

Muita coisa pode acontecer em 24 horas

Há quem, por exemplo, fique com a pressão nas alturas apenas enquanto dorme o sono dos justos — e como, sem a MAPA, daria para suspeitar?

"Medir a pressão é como tirar a foto de uma corrida de Fórmula 1", costuma comparar o professor Fernando Nobre. "A imagem irá refletir aquele momento específico do clique, em que um carro pode estar na primeira posição. Já a MAPA é como a filmagem de toda a prova. Com ela, podemos ver que o tal carro, no final, não é o vencedor porque foi ultrapassado por outro."

Em outras palavras, só com essa monitorização por 24 horas o médico é capaz de ver uma série de coisas que nunca enxergaria medindo a pressão em determinado instante no consultório. Por isso que, na Inglaterra, conforme me contou o professor, a MAPA é solicitada sempre que alguém tem uma queixa levantando a suspeita de hipertensão. Mas aqui, no Brasil, o exame ainda é menos realizado do que provavelmente deveria.

"A última notícia que obtive é que, no SUS, há uma fila de cerca de 30 mil pessoas aguardando para realizá-lo", informa o cardiologista. O custo é mais alto e faltam aparelhos, entre outras razões para tanta espera. Esse exame é o único que pode revelar o que acontece naqueles horários em que você não costuma lembrar da pressão... Enquanto está adormecido, por exemplo.