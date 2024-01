De família de origem italiana, para a qual a vida social acontecia em volta de uma mesa, ela — que, diga-se, adora comer — logo se sentiu tocada com os pacientes obrigados a restringir alimentos por causa de alergias. E mergulhou nesse mundo durante o mestrado, que fez em parte no Mount Sinai, nos Estados Unidos. Depois, ao longo do doutorado, foi estudar frações de proteínas de alimentos capazes de causar crises alérgicas em Uppsala, na Suécia.

"Hoje, a prevalência de alergias alimentares explodiu", constata. Estima-se que de 2% a 5% das crianças nos Estados Unidos tenham alguma alergia alimentar. O problema, capaz de surpreender em qualquer idade, aparece em 1% a 2% dos adultos.

"É uma doença da vida moderna. Com o saneamento básico, as vacinas e os antibióticos, a mortalidade infantil diminuiu", diz a médica. "Em compensação, é como se o sistema imunológico passasse a trabalhar de outra forma. Declara guerra a proteínas encontradas em comidas e bebidas. No passado, o leite estava no topo do ranking desses ataques. Hoje, as castanhas e o amendoim vêm ocupando esse lugar, disparando reações alérgicas intensas em crianças cada vez menores", observa a professora.

Por terem se tornado mais comuns, as alergias alimentares caíram na boca do povo. "Com isso, qualquer mal-estar depois que você coloca algo na boca é tachado de alergia alimentar", nota a médica. E aqueles testes que não resolvem nada, infelizmente, ganham espaço.

Os dois mecanismos das alergias alimentares

Até por predisposição genética, o organismo pode apelar para um ou outro. O mais temido envolve a IgE, ou imunoglobulina E: "Acontece segundos ou, no máximo, duas horas depois da ingestão do alimento", descreve Renata Cocco. "A pessoa pode ter só uma vermelhidão na pele ou um inchaço nos olhos e na boca. Alguns casos, porém, culminam em anafilaxia." A glote se fecha e o ar não consegue passar. Os vasos sanguíneos, se dilatam e a pressão cai, a um ponto que comprometer o sistema cardiovascular. Perigo.