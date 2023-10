Entre uma coisa e outra, porém, há um limbo, que representa em torno de 25% dos casos: o nódulo indeterminado. Ele não aparece no laudo porque o patologista falhou. A técnica, por si só, é que tem lá suas limitações e, muitas vezes, a amostra de células, por mais que seja bem examinada, não traz informações suficientes para assegurar se o quadro é maligno ou não. E, então, a dúvida inicial persiste.

Ora, ninguém vai arriscar sair por aí com um câncer crescendo no pescoço. Por isso, o protocolo no mundo inteiro é mandar esse sujeito para a sala de cirurgia também. Quando a tireoide já foi extirpada e pode ser examinada inteira é que os médicos vêem, em oito de cada dez vezes, que ela não tinha nada de maligno. Foi arrancada sem a menor necessidade. Mas não dava para saber.

No final das contas, é um monte de gente passando por isso — no Brasil, precisamente umas 40 mil pessoas ao ano —-, consumindo recursos com um procedimento cirúrgico que, se houvesse uma resposta antes, poderia ter sido evitado.

"Acima de tudo, esses indivíduos se tornam pacientes crônicos, precisando da reposição hormonal para sempre, o que gera mais custos e é capaz de atrapalhar a qualidade de vida", nota o biólogo Marcos Santos, cientista que liderou a pesquisa de uma tecnologia denominada de TMT-microRNA, na Onkos, empresa brasileira com sede em Ribeirão Preto, no interior paulista, que desenvolve testes moleculares para diagnosticar cânceres.

No caso, nem é preciso fazer uma nova punção da tireoide. "Basta o paciente enviar a lâmina com as células aspiradas pela agulha no primeiro exame para, na maioria dos casos, essa tecnologia dar uma resposta assertiva, se é ou não um nódulo benigno", informa o pesquisador. O material, diga-se, pertence ao paciente e o laboratório onde ele realizou a punção, por lei, é obrigado a guardá-lo por cinco anos e fornecê-lo, quando solicitado.

O teste desenvolvido no Brasil, já disponível nos maiores laboratórios de análises clínicas do país, que o encaminham para a Onkos, é o terceiro do mundo a revelar o que está por trás de um nódulo tireoidiano tido como indeterminado. As outras duas tecnologias com a mesma finalidade, também recentes, são americanas.