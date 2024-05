É errado teclar no celular com o dedão e você deveria usar o indicador

O primordial: a articulação dos polegares precisa ser poupada para que o problema não avance. Se isso acontece, podem surgir até mesmo deformidades.

Como é o tratamento

"A medida número 1 é — além de reduzir o tempo no tecladinho do smartphone — voltar a digitar à moda antiga, isto é, com os indicadores", orienta o doutor. "Depois de uma boa avaliação clínica, também prescrevemos anti-inflamatórios e fisioterapia." O fisioterapeuta, no caso, irá passar exercícios específicos para fortalecer a musculatura da região e, dessa maneira, diminuir o jogo entre aqueles dois ossos, o trapézio e o primeiro metacarpo "É preciso, de fato, tomar extremo cuidado com a instabilidade na base dos polegares para evitar maiores desgastes", avisa.

Os desgastes articulares não atrapalham apenas porque são dolorosos. "O polegar é responsável por 40 a 50 por cento da função da mão", conta Antonio Carlos da Costa. "Portanto, se ele enfrenta problemas, fica difícil segurar qualquer coisa, dar as mãos, afagar, tocar um instrumento, cozinhar, abotoar a camisa... ", vai enumerando. A lista parece não ter fim e dá a dimensão da encrenca causada por um polegar que passou a vida mandando textos.

O tratamento clínico, porém, alivia bastante a maioria dos casos. "Apenas quando a articulação já está muito desgastada, torna-se necessária a cirurgia. Operamos um em cada dez casos, algo por aí", calcula o cirurgião de mão. "E existem pacientes que até desenvolvem deformidades, mas que, mesmo assim, ficam bem, sem sentir dor. Aí, não fazemos nada."

O que seria o certo

Usar o indicador no lugar do dedão para digitar no smartphone, do ponto de vista da saúde, é de longe o mais correto. "Para isso, a dica é, sempre que você não estiver na rua, deixar o celular sobre a mesa ou usar um apoio apropriado para conseguir teclar com o indicador, sem que ele tenha que ajudar a segurar o aparelho", ensina o médico.