Brasileiros descobrem uma nova molécula que regula a pressão sanguínea

Em 2012, Robson Augusto Souza dos Santos, um dos cientistas brasileiros mais respeitados mundo afora — já, já, você vai entender que não há exagero nisso — estava com a mulher na maternidade. Ela enfrentava um trabalho de parto longo e complicado com a ajuda de uma médica que, madrugada adentro, não saiu um instante de perto do casal. A dedicação da colega o comoveu.

Médico de formação ele também, hoje professor emérito da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), Santos tinha sido avisado que, naquele mesmo dia, estava finalmente acontecendo em seu laboratório um experimento que seria crítico para descobrir um peptídeo, isto é, um pedacinho de proteína, cuja existência ele já desconfiava. Disse, então, para a doutora Alamanda ao seu lado na maternidade: "Vou dar um nome a essa molécula em sua homenagem". Pedro, o bebê, nasceu bem. E nascia também, para a ciência, a alamandina.

Coincidência ou não, a primeira parte dessa alcunha — "ala" — remete à alamina, que é uma parte importante, o primeiro dos sete aminoácidos, isto é, dos tijolinhos que compõem essa molécula. Mas só há duas semanas foi divulgado um estudo que acrescenta uma peça a mais no quebra-cabeça dos mecanismos que regulam a nossa pressão arterial.