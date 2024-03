Dor nos joelhos? Pode ser condromalacia; veja causas e como tratar

Condromalacia patelar, também conhecida como síndrome da dor patelofemoral, é uma condição em que a cartilagem na superfície posterior da patela (rótula) do joelho se desgasta e amolece.

Isso pode resultar em dor na região da frente do joelho, especialmente ao subir ou descer escadas, ao ficar muito tempo sentado com os joelhos dobrados ou realizar atividades que envolvam flexão do joelho.

A condromalacia patelar é comum em pessoas que praticam esportes que exigem movimentos repetitivos do joelho (como corrida) saltos e esportes de contato. Além disso, fatores anatômicos, fraqueza muscular e desalinhamento da patela podem contribuir para o desenvolvimento dessa condição.