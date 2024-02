Apesar da fama de ser arriscado, CrossFit tem vários benefícios; descubra

Você já deve ter escutado que o CrossFit é uma modalidade perigosa, pois causa muitas lesões.

Mas, apesar da fama, a modalidade tem um risco de contusão como em qualquer atividade física intensa, principalmente quando praticada sem orientação adequada.

Inclusive, estudos mostram que o percentual de atletas que se machucam no CrossFit é semelhante ao de praticantes de musculação e corrida, por exemplo; e menor do que no futebol e em esportes de combate (judô, MMA etc.).



O CrossFit é um programa de condicionamento físico que combina uma variedade de exercícios funcionais, como levantamento de peso olímpico, ginástica olímpica e atletismo (corridas curtas, por exemplo), realizados em alta intensidade.