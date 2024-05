Como hidratar-se quando não há água? Veja dicas para ajudar quem precisa

Como ajudar e como se prevenir da desidratação (que pode aumentar os quadros patológicos dentro desse contexto):

Doe alimentos frescos para os lares que estão em segurança: frutas como melancia, melão, laranja e tangerina possuem alto índice de água, hidratam o organismo ao mesmo tempo que oferecem açúcares importantes que dão energia para a recuperação física.

Certifique-se de que sua doação está em condições sanitárias: ao doar essas frutas, ofereça-as já higienizadas, pois nos abrigos, ginásios e ambientes de resgate há a necessidade urgente do consumo, e não do armazenamento.

Doe bebidas que hidratam, como os repositores hidroeletrolíticos. Não apenas para a população que se encontra na situação desabrigada, mas para os efetivos e voluntários que se esgotam em esforço físico durante horas. Esses repositores (como Gatorade e Powerade) estão embalados de forma a assegurar o armazenamento maior, evitando a contaminação. Ao consumir uma unidade do repositor, a necessidade de água potável é menor.

Ao doar, evite alimentos ricos em sal, como salgadinhos, amendoins com sal, biscoitos 'água e sal', pois o consumo desses alimentos aumenta a desidratação principalmente quando não há possibilidade do consumo de água na quantidade adequada.

Doe alimentos que ofereçam muita saciedade (que é o caso dos integrais) e que não precisem de preparo. Exemplos: biscoitos integrais, biscoitos de polvilho, pães, amendoim sem sal, entre outros. Isso oferece muita energia, reduz desidratação e queda no empenho físico, o que garante que o trabalho e a força tarefa se mantenha com energia por mais tempo (sim, o que estamos presenciando é um desgaste físico de combatentes de guerra, com choro de dor envolvendo dor física e emocional).