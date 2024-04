Adicção por doce? Conheça alguns ativos que podem ajudar a diminuir vontade

Porém, a compulsão alimentar se destaca inicialmente pela busca daquilo que mais nos agrada. Essencialmente, em alguns pacientes essa busca se dará pelo doce, quando o paciente sente que há um desejo incontrolável por consumir alimentos para redução de alguma condição emocional que está o afligindo (o comer emocional, ou hedônico). Nesse momento, há uma busca maior pelo doce.

Comer hedonista, ou comer hedonicamente, refere-se a um estilo de alimentação em que o prazer sensorial e a gratificação imediata são os principais motivadores na escolha e consumo de alimentos. Esse tipo de comportamento alimentar se concentra na busca pelo prazer sensorial proporcionado pela comida, como sabor, textura e aroma, em vez de focar principalmente nas necessidades nutricionais ou na saciedade. E aí entra então a questão do açúcar, o paciente busca mais o doce do que qualquer alimento salgado.

E o açúcar, assim como algumas outras substâncias, tem poder dose-dependência. Sendo assim, é chamado então de adicção por doces.

Após analisar minuciosamente toda a conduta e caso clinico do paciente, podemos agir com estratégias bem significantes na sua vida. Isso é feito de forma individualizada, claro, mas separei aqui algumas das substâncias naturais que mais usamos como fitoterápicos, e que auxiliam na redução por esse desejo, principalmente quando há entendimento por parte do paciente em fazer uso juntamente a todo restante do tratamento (com nutricionista, psicólogo e médico).

Garcinia cambogia

Não é diretamente usado para o doce, mas sim para ansiedade e descontroles. A garcinia pode ser usada como extrato seco padronizado puro ou em associações. É um fitoativo potencial para auxiliar na perda de peso e suprimir o apetite.