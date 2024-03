Substituir açúcar por adoçante e mais trocas inúteis que não ajudam a saúde

Tão certo quanto dois mais dois é quatro é que todo mundo já buscou alguma forma de substituir alimentos, como açúcar por adoçante, pão branco por pão integral. São tantas as coisas que a gente já teve que defender na alimentação nos últimos anos —e muitas, graças à Deus, caíram por terra—, que é muito comum eu receber no consultório pacientes me dizendo: "Eu não sei mais me alimentar, o que eu posso comer?".

Devido à exposição de ideias e de dicas na internet, com acesso fácil por todos, existem muitas pessoas que se viram perdidas nessa onda de "o que eu posso comer".

Sem banalizar: busque sua individualidade, respeite sua realidade e invista naquilo que é possível. Volte ao básico, volte a comer comida de verdade, fuja de quem diz para você que refrigerante zero é melhor que suco (o ideal é água, ok?!).