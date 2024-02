Terapia genética CRISPR: entenda técnica revolucionária de edição genética

A terapia genética está aí, e quanto mais estudamos nosso DNA através de exames genéticos, mais possibilitamos que os bancos de dados sejam usados de forma robusta para ampliar o conhecimento dos genes e possibilidades de terapias.

Cada vez que realizamos um teste genético, estudamos genes específicos para um painel, como painel metabólico, de câncer, de medicamentos, painel esportivo, entre tantos outros que podemos usar como estratégia.

Nessa relação de genes apresentados nos testes, temos um mapa sobre a individualidade do paciente, ou seja, qual gene está presente para determinada função lipídica, como o paciente metaboliza tal vitamina ou nutriente e, em determinado gene, se ele possui alguma variante que indica um polimorfismo, ou seja, um modo diferente do que o esperado.

Isso ocorre em qualquer gene, por exemplo na expressão de genes que codificam proteínas responsáveis pelo metabolismo do folato, ou no metabolismo do glúten. Sabendo dessas variantes na individualidade genética do paciente, sabemos como usar mecanismos diferentes da nutrição (nutrigenética) ou suplementação, ou no estilo de vida (medicina do estilo de vida), para acentuar ou silenciar esse gene que causa danos ao longo da vida.

Dentro dessas possibilidades, está a terapia genética de ponta, que visa a edição direta do gene alvo, a terapia CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, que em português pode ser traduzida como repetições palindrômicas curtas agrupadas e regularmente interespaçadas). Essa tradução se refere à característica do sistema CRISPR de repetições no DNA que são agrupadas e regularmente espaçadas.

A técnica CRISPR permite aos cientistas editar o DNA de forma precisa, rápida e eficiente, abrindo portas para tratamentos personalizados e mais eficazes. Essa terapia envolve a modificação do DNA de células humanas para corrigir mutações que causam doenças, substituindo ou reparando genes defeituosos.