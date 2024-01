A obesidade e o sobrepeso são grandes preocupações para as sociedades, principalmente de países desenvolvidos, como os EUA, e em desenvolvimento, como o Brasil, onde a população acima do peso ultrapassa metade da população total do pais.

As consequências, nem sempre presentes no curto prazo, são avassaladoras para o indivíduo: diminuição da qualidade de vida devido a mobilidade, aumento da suscetibilidade ao câncer e doenças crônicas, dificuldade na realização de tarefas do dia a dia e risco aumentado de doenças metabólicas.

As doenças relacionadas ao sobrepeso e a obesidade nem sempre estão presentes nos pacientes, mas vão se desenvolvendo com o passar do tempo, isso é, conforme anos se passam com a situação e condição instalada.