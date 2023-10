Brasileira cria kits para testes de doenças e fatura alto no Reino Unido

A ideia de sua empresa surgiu pouco depois de descobrir que a filha de três anos tinha diabetes tipo 1. Inconformada, Flavia foi estudar ciências médicas para entender como poderia tornar a vida da menina mais fácil. Começou a levantar fundos para pesquisa sobre a doença. Pensou em abrir uma clínica só para diabéticos, com tudo o que é necessário, desde exames frequentes, podólogos e outros serviços. Tudo em um mesmo lugar.

Até que ela e o marido, clínico geral, se deram conta de que as pessoas de modo geral não faziam exames periódicos. Com as longas filas no sistema de saúde no Reino Unido, onde mora há 25 anos, e os preços altos de quem recorre à medicina privada no país, era a oportunidade de oferecerem à população a possibilidade se testar de maneira rápida e simples.

"Resolvemos montar o laboratório achando que seria só mais um outro empreendimento. Foi super difícil por causa dos regulamentos". Hoje temos todas as licenças necessárias para trabalhar como laboratório de análises clínicas. Foi um crescimento e um aprendizado enormes", conta em entrevista à RFI.

A iniciativa começou com um espaço pequeno, um cientista e um contador. Investiram na novidade. Abriram um curso de flobotomia, foram atrás das farmácias, que vinham perdendo clientes para a internet e tinham espaço físico disponível. Treinaram os farmacêuticos. Esses estabelecimentos não pagavam nada por isso, mas acabavam por se tornar uma espécie de franquia do laboratório, que ficaria a cargo das análises. Foi uma visão de futuro.

Hoje, o laboratório vende seus kits em farmácias, no aplicativo das clínicas nacionais da família e em uma grande loja de produtos médicos britânica. Faz todos os tipos de exames clínicos de sangue, doenças sexualmente transmissíveis e de covid. A empresa desenvolveu uma metodologia mais simples para fazer seus testes. Qualquer um pode acompanhar seus indicadores sem a burocracia de esperar atendimento médico. Pode também, a partir dos resultados, recorrer a ajuda médica.

O salto do laboratório aconteceu durante a época da covid, quando o trabalho foi incessante e a empresa chegou a contar com 350 funcionários. O Brexit e a pandemia trataram de reduzir ainda mais a mão-de-obra disponível na área médica do Reino Unido. Era preciso agilidade.