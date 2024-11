Lore Improta desfila cabelo cheiroso e ultra hidratado com xampu de R$ 20

"Gosto muito desse porque ele faz bastante espuma. Me dá uma sensação de limpeza sem eu precisar usar uma grande quantidade de produto por lavagem", explica.

Com grande quantidade de cabelo, e adepta da pintura há muitos anos, Lore tenta manter uma rotina regrada de cuidados. "Preciso redobrar a atenção para ele aguentar os efeitos do dia a dia, com muitos produtos quentes", diz. Uma de suas armas é a hidratação.

Segredo de beleza Lore Improta Imagem: Reprodução/Instagram

Na hora do banho, ela faz uma mistura: primeiro xampu, depois máscara de tratamento, aí condicionador. "É para potencializar a hidratação", diz. E com fios muito finos, não os deixa em exposição ao calor se não estiverem com algum tipo de proteção.

Para completar a hidratação, a dançarina é adepta a umectação. "Essa é uma dica que dou. Quando seu cabelo estiver sujo e você for lavar no dia seguinte, aplique óleo, aquele mesmo, antifrizz, mecha a mecha antes de dormir", diz. No dia seguinte, basta lavá-los para ver a mudança da qualidade do cabelo.

"Faço um coque, durmo com ele preso e, no dia seguinte, o aspecto está muito melhor", conta.