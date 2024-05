Após orar pela 'cura gay', ela rompeu com tudo e criou igreja lesbiteriana

A cantora, compositora e multi-instrumentista Bia Ferreira, 31, tem rodado o país e o mundo com sua música e suas ideias. A relação dela com a arte começou a partir do seu antigo vínculo com a fé cristã e a igreja evangélica.

Ex-evangélica

Filha de missionários, Bia teve na sua mãe, que era regente de coral, pianista e professora de canto, a primeira referência musical. Logo cedo, aos três anos, começou a estudar piano e mais tarde estudou no Conservatório Brasileiro de Música.

Hoje a artista toca, além do piano, outros 24 instrumentos.