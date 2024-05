Jovens negras têm menos proteção CLT e ganham menos que jovens brancos

O salário das jovens negras chega a ficar abaixo até da renda média dos brasileiros, que é R$ 2.982.

É um abismo. Entre 2021 e 2023, houve redução nas desigualdades do país, de uma maneira geral. Mas quando você vai comparar com esse público, as desigualdades até mesmo se aprofundaram. Fernanda Nascimento, coordenadora do "Mude Com Elas"

Ela explica que o projeto quer contribuir com dados para pensar estratégias de incidência em políticas públicas e diálogo institucional para superação dessa desigualdade. "A produção desse material é para chamar atenção para a situação das jovens mulheres negras no mercado de trabalho, que estão no trabalho informal, trabalho não remunerado ou no trabalho do cuidado", afirma.

A desigualdade tem uma cara. Ela tem cor, sexo e faixa etária. Mas quando você olha para as políticas públicas, sejam elas de juventude ou para as mulheres, não existe recorte. É uma população que está em um limbo para as políticas públicas. Fernanda Nascimento, coordenadora do "Mude Com Elas"

Nascimento afirma que é preciso pensar o mercado de trabalho a partir da juventude. "Olhamos sempre na perspectiva do mundo do adulto e não estamos olhando para essas jovens meninas que estão em subempregos, e como isso influencia para elas não estarem nas escolas, muitas vezes", diz.

Mais de 20% das jovens negras não estudam nem trabalham

No grupo de pessoas de 14 a 29 anos, 10,6% das mulheres negras trabalham e estudam, enquanto 23,3% estão fora da força de trabalho e não estudam. Considerando as mulheres brancas da mesma faixa etária, 15,4% trabalham e estudam e 15,4% estão fora da força de trabalho e não estudam.