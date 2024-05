Nem poligamia, nem monogamia: jovens viram adeptos da 'agamia'

Uma mudança na forma de se relacionar tem ganhado força —principalmente entre os jovens. As gerações mais novas procuram diferentes vínculos interpessoais, sem a necessidade de formalidades legais.

É a chamada "agamia", que se refere à falta de interesse de um indivíduo em estabelecer um relacionamento romântico com outra pessoa, o que frequentemente inclui a intenção de não ter filhos. Do grego, agamia significa: "a" (não ou sem) e "gamos" (união íntima ou casamento).

Os jovens estariam mais preocupados com outras questões, além do casamento, disse Heloisa Buarque de Almeida, pesquisadora do Numas (Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da Diferença), ao Jornal da USP. Fazem parte dos novos interesses e preocupações dos jovens: a preservação do planeta, o aquecimento global e a sustentabilidade.