Ela viralizou com barrigão de trigêmeos: 'Gostava de espantar as pessoas'

Hoje, eu vejo que ficou fora do normal, mas eu não tinha noção na época. Minha barriga foi um sucesso. E eu gostava de sair pra rua pra 'espantar' as pessoas com ela. Jhéssica Fernanda Bernardes, influenciadora

Os bebês nasceram no sétimo mês de gravidez. Na reta final, era impossível Jhéssica levantar sozinha, pelo peso da barriga. Por isso, o marido a ajudava todas as manhãs.

Ela acordava antes dele sair para trabalhar, às 6h, levantava com ajuda e dormia sentada do sofá por mais algumas horas da manhã. Era o jeito de conseguir descansar e depois seguir para as tarefas do dia, sem ficar presa à cama.

A descoberta

Jhéssica descobriu que esperava trigêmeos no primeiro ultrassom, com oito semanas. Ela foi fazê-lo sozinha, pois o marido, o eletricista Dênis, 28, não podia deixar o trabalho. "Fui de moto até."