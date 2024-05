Maya Mazzafera mudou nome em documento; processo pode ser longo e caro

Maya Mazzafera dividiu em suas redes sociais um pedacinho de sua nova certidão de nascimento. A influenciadora confirmou sua mudança de nome e de gênero. Conseguir a mudança de nome, no entanto, pode ser burocrático e caro.

Veja como funciona

Os cartórios exigem uma lista de documentos para fazer a mudança. Cada uma das certidões exigidas pelos cartórios tem um tempo de emissão. A pessoa transexual pode esperar mais de 100 dias para ter seu novo documento, diz Paulo Araújo, diretor da Casa Neon Cunha, de acolhimento a pessoas LGBTQIAP+.