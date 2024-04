Ela se descobriu mulher trans após anos de casamento: 'Desmontei armadura'

O casal oficializou o matrimônio em abril de 2005 e passou por lutos difíceis. Foi na festa de casamento que Cida, grávida de quatro meses, começou a sentir contrações. Ela teve de deixar a celebração e, no hospital, sofreu um aborto espontâneo que a traumatizaria.

Tempos depois, engravidou de novo e, mais uma vez, perdeu a criança.

Cida e Fe: relação se transformou Imagem: Arquivo pessoal

A transição

Fe conta que o universo feminino sempre existiu dentro dela, mas foi durante o casamento que a transição começou.