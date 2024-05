Fio terra dá prazer ao homem e não define sexualidade; como superar o tabu?

A prática exige preliminares?

Não necessariamente. O estímulo fora do ânus - na "bordinha" - pode ser feito sem preliminares e, mesmo assim, já ser prazeroso desde os primeiros instantes. Depende de como a pessoa vai estar disposta à experiência.

O uso de lubrificante é necessário?

Sim, pois o dedo ou o brinquedo erótico pode causar fissuras locais. Colocar o dedo no ânus do parceiro fica mais fácil com um lubrificante à base de água, pois o ânus não lubrifica naturalmente como a vagina, por exemplo.

Os sex toys masculinos oferecem o mesmo estímulo?

Existem sex toys que dão estímulos muito melhores do que um dedo: fazem certos movimentos, esquentam, esfriam, pulsam... No entanto, embora tenha múltiplas funções, o brinquedo é apenas um objeto inanimado que não se envolve emocionalmente na experiência. São ganhos diferentes com um e com outro.