Lubrificação é excitação? Ficar molhada nem sempre é estar pronta pro sexo

Em outros momentos sente muita vontade de transar, mas a lubrificação natural não acontece. Pode até ter o desejo, mas não excitada o suficiente para um aumento da lubrificação natural.

Estímulos necessários

A excitação depende de estímulos. Quais? Eles variam conforme cada mulher. Pode ser desde lembrar da última vez em que esteve com o crush até ler algum conto erótico ou, de fato, receber alguma carícia mais ousada.

O desejo, então, leva à excitação que provoca uma reação no sistema nervoso central que, por meio de neurotransmissores, coordena uma resposta física: aumento da frequência cardíaca, aumento da temperatura corporal, vasodilatação do sistema circulatório que conduz ao aumento do fluxo sanguíneo na região genital e, com isso, a consequente lubrificação.

Depende do momento

Às vezes, pode primeiro vir a excitação e só depois o desejo. Confuso, não? Para entender melhor, pense em alguma ocasião em que, por algum motivo (preguiça, cansaço, necessidade de acordar cedo no dia seguinte), você começou a transar com o parceiro sem estar muito a fim, mas entrou no clima depois de alguns beijos e amassos.