Filha de Alessandra Negrini explica o porque não se parece com a mãe

Bettina Negrini, 19, filha de Alessandra Negrini, 54, com o ex-marido, o cantor Otto, 55, viralizou no TikTok ao explicar o motivo de não ser parecida com a mãe.

O que aconteceu

Tudo começou após uma outra usuária da plataforma fazer uma brincadeira dizendo que ela era a filha da atriz.

A tal Tiktoker, Luiza Campos, se parece mais Alessandra que Bettina: "Eu sou filha da Alessandra Negrini e sempre me perguntam se conheço muitos artistas", brinca Luiza.