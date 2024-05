'Além de homem e mulher': 1ª defensora não-binária toma posse no Paraná

Nesta época, Bárbara conta que começou a brincar com outras expressões de gênero. "A primeira vez que fui numa barbearia, não conseguia parar de chorar na frente do espelho porque parece que foi um alívio tão grande. Sempre quis ter cabelo curto, pude. Ou a primeira vez que entrei numa loja e comprei uma roupa na seção masculina. Tudo isso me foi negado durante a infância e adolescência", relata.

Só sabia que tinha alguma coisa em mim que não estava dentro da caixinha que esperavam. Essa questão da minha expressão de gênero na infância incomodou muito, porque era uma criança moleca. Depois, quando adulta, me via como uma sapatão mais masculina, caminhoneira. Mas ainda assim, esses rótulos não me bastavam."

'Sempre fui não binária, só não sabia o nome'

A defensora pública Bárbara Cavallo pretende se especializar na área de infância e juventude Imagem: Acervo pessoal

Bárbara não alterou nenhum documento até agora porque em São Paulo, estado onde nasceu, o registro para pessoas trans também se enquadra entre masculino e feminino.

"Não existe o meio termo, então não poderia ser retificado extrajudicialmente. Teria que entrar com um processo judicial, mas que não era prioridade para mim, no momento, porque me sinto confortável com os meus pronomes", conta.