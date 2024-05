Samara Felippo após racismo contra filha na escola: 'Nenhuma medida tomada'

Alunas foram suspensas, mas a atriz quer uma punição mais grave. "Supensão não é o suficiente", disse.

Em participação no "Fantástico", da Globo, Samara contou mais detalhes sobre o racismo sofrido pela filha mais velha. "Quando a gente chegou em casa, eu vi a Alicia debruçada na mesa. Ela chorava compulsivamente porque estragaram o trabalho dela. É impossível pra uma mãe não sentir raiva nesse momento. Eu não quero ver minha filha chorando, nenhuma mãe quer. Arrancaram todas as páginas de um trabalho que ela fez com muito capricho. Dentro do caderno, tinha uma frase de cunho racista gravíssima.