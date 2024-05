Excitação, culpa e dor: 'Bebê Rena' mostra como sexo pode virar consolo

A angústia, essa sensação que aperta o peito e nem sempre consegue ser nomeada, pode ter origem em uma avaliação miserável que temos sobre nós mesmos, ou sobre situações e vínculos relacionais que nos colocam em situação de desamparo.

Essa situação de fragilidade emocional abre espaço para a formação - ou manutenção - de relações não saudáveis, seja porque são abusivas ou porque reforçam sentimentos de menos-valia.

Quanto mais mergulhados na angústia, mais propensos a perder a bússola na avaliação do que pode nos deixar ainda pior.

Quando nos perguntamos por que não conseguimos sair de relações complicadas e que nos trazem prejuízos, embora a resposta possa ser complexa, em algum lugar, creia, o desamparo já fez morada.

Não à toa que abusadores sabem bem avaliar as suas vítimas, quase sempre pessoas que estão vulneráveis nesse campo. Se apresentam com o verniz do encantamento, oferecendo o que não podemos nos dar. Com o tempo, vem uma certa consciência da degradação emocional e, sem forças, as vítimas passam a se culpar pela dificuldade em romper com o ciclo do abuso emocional. Não tem forças para ficar, mas também não tem para sair.

O sexo passa a não ter mais função de obtenção de prazer, mas de ser confortado para não ser deixado à míngua.