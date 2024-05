'Energia de gostosa e atitude de gostosa': rapper Duquesa lança 2º 'Taurus'

Com inspirações que vão de Summer Walker a Frank Ocean, passando por Nega Gizza, Duquesa transborda a potência criativa de uma mulher preta nordestina. Ela conta que cresceu ouvindo vários gêneros musicais, o que a ajudou muito na sua formação artística. Cita o reggae protestante de Edson Gomes e afirma que o rap foi apresentado pelo seu pai.

Em 2019, a rapper lançou dois singles —"Diz" e "Eu Quero Você", este em parceria com a ex-The Voice Ju Moraes— buscando um espaço na cena, mas o destaque nacional chegou mesmo com Taurus.

Duquesa, multiartista de Feira de Santana (BA) Imagem: Julio Justoo/Divulgação

Em 2020 rolou a parceria com a produtora Boogie Naipe, de Eliane Dias e Mano Brown. O convite do empresário e produtor-executivo Kaire Jorge veio após eles serem apresentados pela empresária Monique Evelle. A relação com o renomado selo vem estruturando sua carreira e potencializando suas ideias.

"Eu tenho uma equipe majoritariamente de mulheres e isso torna um ambiente muito confortável pra trabalhar. Porque a gente sabe que o universo do rap, em sua grande maioria, é composto por homens e é muito difícil ser mulher nesse lugar. E isso é muito importante na construção de projetos porque nenhum artista constrói infeliz. E o fato de eu me sentir confortável com a minha equipe também é um dos motivos que essa parceria engrandece nosso trabalho e vem dando tão certo."

Duquesa

Recentemente, Duquesa esteve ao lado de MC Luanna, e Lai$Rosa participando do single "Set Ajc 2", da cantora paulistana Julia Costa. Os seus versos contundentes e críticos das minas causaram um verdadeiro estouro nas redes sociais com repercussão muito positiva. O vídeo no Youtube está com 985 mil views após 2 meses de postagem.