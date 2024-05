Do nude à chamada de vídeo: 9 dicas para o sexo a distância ser incrível

5. Aticem a imaginação um do outro

Uma proposta lúdica que pode ser bastante divertida é os dois inventarem jogos e brincadeiras com a intenção de se provocarem. Exemplos? Envio de fotos com roupas pedindo ao outro para adivinhar a cor, o formato ou detalhes da roupa íntima, enviar fotos mais ousadas durante o dia e perguntar ao crush o que gostaria que fosse feito depois disso e criar uma sequência. Também pode-se enviar mensagens relatando o banho, falando quais partes do corpo está tocando ou criar um conto erótico e narrar... A ideia é estimular a fantasia.

6. Brinque com os sentidos

OK, o tato, infelizmente, não tem como participar da festinha, mas vocês podem usar a visão, o paladar, a audição e o olfato. Como? Pode-se filmar uma live dançando alguma música de batida sexy ou fazer um striptease. Também é possível gravar um áudio ou falar ao vivo o que gostaria de estar fazendo com outro naquele momento e ir relatando que tipo de carícias gostaria de dar e receber. Outra possibilidade é usar uma fruta pra simular um sexo oral na 'presença' do outro.

7. Explore seu próprio corpo

Esse é um ponto bem importante, pois o estímulo tátil só vem de você mesmo nas circunstâncias atuais. Então, enquanto vocês estiverem se falando, se vendo, procure explorar seu corpo, se acariciar, identificar suas zonas de prazer. A masturbação é um grande aliado para os dois, para facilitar o orgasmo. Nesse caso, uma ideia legal é o casal se masturbarem juntos, um vendo o outro, ou relatando as sensações.