Tati Bernardi: 'Não fui à minha festa de aniversário, fiquei com preguiça'

"Tinha um restaurante que ficava perto do apartamento onde eu morava, reservei o andar de cima e chamei umas 40 pessoas, que chamaram outras pessoas. Quando cheguei no restaurante e vi que era uma festa entre eles, que não importava muito se eu entrasse ali ou não, eu simplesmente não fui na minha festa. Fiquei com muita preguiça", conta.

Em outra situação, Tati lembra que decidiu dar uma festa de Natal e que, ao ver a sua casa lotada de gente, teve uma crise de pânico e precisou pedir para que todos fossem embora.

"Comecei a me empolgar muito e convidar mais e mais pessoas", ela conta. "De repente baixou mais de 100 pessoas aqui, veio a polícia, porque eu moro num prédio que tem bastante idoso, eu acabei com a noite deles naquele dia", ela conta.

Eu expulsei mais de 100 pessoas da minha casa numa festa de Natal.

Tati Bernardi

Toda quarta-feira, Tati Bernardi reage no "TaTIRANDO" a posts incômodos e engraçados nas redes sociais de Universa.